Выведший "Урал" в финал Кубка России игрок покидает клубСегодня в 11:03
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Контракт с Новиковым истек.
Вслед за Романом Павлюченко о намерении покинуть "Урал" сообщил защитник Александр Новиков. Контракт с 32-летним футболистом истек, и продлеваться не будет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе клуба.
Александр Новиков пополнил состав "Урала" в 2009 году. За "шмелей" он провел более 150 матчей.
В минувшем сезоне Новиков, прежде всего, запомнился как автор победного гола в полуфинальном матче Кубка России против казанского "Рубина" (2:1). На 58 минуте он замкнул навес с углового - "Урал" в итоге впервые в истории вышел в финал турнира.
"Когда переходил в "Урал", не загадывал так далеко. Была одна цель – играть в футбол. И не думал, что так долго проживу в Екатеринбурге. Рад, что так все получилось, это было отличное время! В этом городе у меня родился ребенок. И от времени, которое я провел в "Урале", останутся только положительные воспоминания, очень много хорошего было. Особенно запомнилось время, когда вышли в Премьер-Лигу. Недавний финал Кубка России - это тоже очень памятное событие. Добавлю, что здесь отличные болельщики. Всегда на стадионе слышна их поддержка. Желаю им продолжать в том же духе!", - отметил сам Новиков.
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