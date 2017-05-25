Футболисту грозит год тюрьмы.

Звезде мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду грозит тюремное заключение за неуплату налогов. Фискальные органы испанской столицы завершили проверку в отношении футболиста и полагают, что он уклонялся от уплаты налогов с 2011 по 2013 год, пишет El Espanol.

Имело ли место мошенничество, теперь предстоит выяснить прокуратуре Мадрида. Если ревизоры сочтут, что Роналду действовал умышленно, ему грозит по 4 месяца заключения за каждый год, когда налоги не оплачивались. В противном случае ему придется заплатить в казну 8 миллионов евро неуплаченных налогов и штраф, передает "Уралинформбюро".

Криштиану Роналду является одним из величайших футболистов в истории: он четырежды признавался лучшим игроком планеты, имеет в активе медали чемпионатов Европы всех трех достоинств, а в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Примечательно, что ранее по аналогичному обвинению был осужден Лионель Месси - извечный соперник Роналду в борьбе за звание лучшего игрока современности. В июле 2016 года он был приговорен судом Барселоны к 21 месяцу тюрьмы, но реальное наказание, в соответствии с испанским законодательством, было заменено на условное.