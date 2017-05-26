"Урал" решил продать вице-чемпиона РоссииСегодня в 15:57
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Нужен более опытный вратарь.
Екатеринбургский "Урал" выставил на трансфер голкипера Николая Заболотного. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба "шмелей". Причины принятого решения не уточняются.
Заболотный пополнил состав уральского клуба в 2014 году. До этого на взрослом уровне успел поиграть за "Ростов" и столичный "Спартак", с которым в сезоне 2011/2012 стал серебряным призером первенства России.
В минувшем сезоне игрок провел за "Урал" 18 матчей в национальном чемпионате и 3 – в Кубке России, но под конец года проиграл конкуренцию за место в воротах Дмитрию Арапову, передает "Уралинформбюро".
Примечательно, что накануне президент "Урала" Григорий Иванов на встрече с журналистами заявил о желании подыскать клубу более опытного голкипера. "Это не самая проблемная позиция, но хотелось бы, чтобы у нас был более опытный вратарь, который бы не допускал таких ошибок, из-за которых мы в этом сезоне недосчитались много очков".
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