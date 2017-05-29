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Клубы футбольной Премьер-лиги вылетают на АмурСегодня в 07:49

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Играть с армейцами.

В бюджетах команд РФПЛ в сезоне 2017/2018 необходимо найти дополнительные средства для поездки на Дальний Восток. По итогам стыковых игр в высший футбольный дивизион России пробился "СКА-Хабаровск", сообщает "Уралинформбюро".

По итогам двух матчей армейцы одолели "Оренбург". А тульский "Арсенал" сумел удержаться в Премьер-лиге, обыграв красноярский "Енисей". Если бы сибиряки взяли вверх, то всем бы окончательно стало понятно, что европейский футбольный календарь "осень-весна" для российских морозов неприемлем.

Пока же футболистам, особенно легионерам, предстоит узнать, что такое просторы России. Перелет из Москвы до Хабаровска составляет около 8 часов. Разница во времени между столицей и городом на Амуре - 7 часов.

Можно предположить, что из-за проблем с акклиматизацией гости будут терять очки в поединках на поле СКА, что поможет армейцам закрепиться в Премьер-лиге. В завершившемся сезоне самым восточным клубом была "Томь" (Томск), занявшая последнее 16-е место.

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