Клубы футбольной Премьер-лиги вылетают на АмурСегодня в 07:49
- Текст
Играть с армейцами.
В бюджетах команд РФПЛ в сезоне 2017/2018 необходимо найти дополнительные средства для поездки на Дальний Восток. По итогам стыковых игр в высший футбольный дивизион России пробился "СКА-Хабаровск", сообщает "Уралинформбюро".
По итогам двух матчей армейцы одолели "Оренбург". А тульский "Арсенал" сумел удержаться в Премьер-лиге, обыграв красноярский "Енисей". Если бы сибиряки взяли вверх, то всем бы окончательно стало понятно, что европейский футбольный календарь "осень-весна" для российских морозов неприемлем.
Пока же футболистам, особенно легионерам, предстоит узнать, что такое просторы России. Перелет из Москвы до Хабаровска составляет около 8 часов. Разница во времени между столицей и городом на Амуре - 7 часов.
Можно предположить, что из-за проблем с акклиматизацией гости будут терять очки в поединках на поле СКА, что поможет армейцам закрепиться в Премьер-лиге. В завершившемся сезоне самым восточным клубом была "Томь" (Томск), занявшая последнее 16-е место.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
В югорском лесу мужчина случайно застрелил знакомого
Приняв его за медведя.Сегодня в 19:26
В Москве шесть человек погибли из-за упавших деревьев
В столице бушует стихия.Сегодня в 18:44
Свердловский агропром "подрастет" на 5 миллиардов
Село без поддержки не оставят.Сегодня в 18:32
На глазах малютки папа бил маму
Вместе со своей законной супругой.Сегодня в 18:22
В Екатеринбурге мужчины с игрушечным пистолетом ограбили магазин
Добычей стал пак пива.Сегодня в 17:58
Екатеринбург спустит еще 12,5 миллионов на транспортную реформу
Желающие подзаработать - в очередь.Сегодня в 17:42
Рационализатор "РН-Пурнефтегаза" покорил югорскую конференцию
Предложив продлить жизнь трубам.Сегодня в 17:28
Зюганов отправил банкира за креслом свердловского губернатора
Четвертый пошел.Сегодня в 17:22
Тюменец пойдет под суд за петлю на шее 4-летнего сына
Так он хотел вернуть жену.Сегодня в 16:59
НТМК запустит пятую линию обработки железнодорожных колес
К четвертому кварталу 2018 года.Сегодня в 16:57
В екатеринбургском "Пассаже" грузовик "встал на дыбы"
Водитель успел выпрыгнуть из кабины.Сегодня в 16:46
Банк "Открытие" предоставит кредит "Югорской генерирующей компании"
В размере 185 миллионов.Сегодня в 16:19
Депутаты обезглавили администрацию Верхней Пышмы
По желанию самого сити-менеджера.Сегодня в 15:58
Экс-глава "Северной казны" не сумел оправдаться за "липу"
Меренков проведет в колонии год и месяц.Сегодня в 15:35
2 260 свердловских выпускников сдали ЕГЭ по географии и информатике
Их напутствовал Федор Конюхов.
Главные новости
- Сегодня в 17:58Екатеринбург спустит еще 12,5 миллионов на транспортную реформу
- Сегодня в 17:28Зюганов отправил банкира за креслом свердловского губернатора
- Сегодня в 13:21Свердловские депутаты Госдумы возьмутся за оружие
- Сегодня в 13:05Куйвашев готовится сделать важное заявление
- Сегодня в 12:47История с первоклассниками Екатеринбурга получила судебную перспективу
Аналитика
На глазах малютки папа бил маму
Вместе со своей законной супругой.
Свердловское УФСБ шагнуло на проспект
Путинской высоткой.
Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"
В ожидании генерала.