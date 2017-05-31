Павлюченко ушел из "Урала" к московским армянамСегодня в 08:09
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В третий дивизион.
Бывший игрок екатеринбургского "Урала" Роман Павлюченко перешел в московский ФК "Арарат", передает "Уралинформбюро".
"Роман Анатольевич, добро пожаловать в наш клуб!" - поприветствовала форварда новая команда на своей странице в Twitter. Контракт с ним заключен на год, его сумма не разглашается.
Роман Павлюченко пополнил состав "Урала" в июне 2016 года, в прошлом сезоне 35-летний игрок провел 23 матча и забил 4 гола. Предложение о продлении сотрудничества он не принял, переехав в Москву по семейным обстоятельствам.
"Арарат" - новичок, заявившийся в первенстве России среди команд третьего дивизиона. ФК более чем наполовину состоит из российских игроков армянского происхождения. Команда "унаследовала" название ереванского клуба, в копилке которого звание чемпиона СССР 1973 года и обладателя Кубка страны 1973 и 1975 годов.
Показать себя в первенстве России "Арарат" планирует на стадионе "Спартак" имени Игоря Нетто.
Болельщики скептически восприняли выбор Павлюченко: "Что за Арарат? Впервые слышу!", "Благодаря Паву узнал, что такой клуб существует)", "Тем самым бутсы на гвоздь повесил Рома", "Жалко Рому... лучше уйти, чем вот так вот позориться".
По их мнению, сомнительны и финансовые перспективы Павлюченко: "Просто там чуваки получают по 100 тысяч. а пав в урале больше млн зарабатывал", "Да Рома, скатился по наклонной, сидел-бы в Англии на скамейке запасных, и получас свою зп. Нет, чёрт Вас с Аршавиным принёс в Россию!" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
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