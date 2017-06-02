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Каратисты "Газпром добыча Ямбург" победили на чемпионате мираСегодня в 09:29

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Завоевав золото и бронзу.

Сотрудники ООО "Газпром добыча Ямбург" стали победителями пятого чемпионата мира по кекусинкай карате. Турнир прошел в конце мая в румынском городе Сибиу, собрав более 600 спортсменов из 43 стран, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ газодобывающего предприятия.

За сборную Россию выступали работники ООО "Газпром добыча Ямбург" - Виталий Ишахнели и Александр Каршигеев.

Виталий Ишахнели стал чемпионом мира в самой престижной категории – супертяжелом весе. Также его наградили как самого техничного бойца турнира. Александр Каршигеев взял бронзу в этой же категории.

Гендиректор "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно поздравил спортсменов и их тренера Александра Ибрагимова с победами. Отметив их вклад в развитие российской школы карате, он пожелал им новых спортивных достижений.

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