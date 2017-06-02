РМК откроет на Урале 15 спортивных площадокСегодня в 16:24
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Для воркаута.
РМК открыла воркаут-площадки и воркаут-парки в 4 городах Южного Урала. Самый масштабный праздник состоялся 1 июня в Челябинске в Парке имени О.И.Тищенко.
Построенный комплекс по оснащению соответствует международным стандартам для проведения соревнований по воркауту. Кроме турников, брусьев, шведских стенок, там предусмотрено удобное современное покрытие из хорошо амортизирующего материала, а также есть крючки для одежды и сумок, урны, информационные стенды.
Все возможности воркаут-парка продемонстрировали спортсмены из ассоциации "Workout Челябинск". Затем челябинцам было предложено проверить свою физическую форму. Девушки делали приседания, а мужчины – отжимания. За выполнение норматива участники получали призы.
Воркаут-площадки и воркаут-парки уже работают в Кыштыме, Первомайском, Коркино и Челябинске. В течение лета инфраструктура для занятий спортом под открытым небом появится еще на четырех площадках в Челябинске, а также в Карабаше и Екатеринбурге. В общей сложности РМК установит на Урале 15 воркаут-площадок на сумму около 40 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
"Открытие воркаут-площадок в городах Южного и Среднего Урала оказался одним из самых резонансных проектов РМК в сфере популяризации спорта и здорового образа жизни. Мы получаем очень позитивную обратную связь от жителей тех городов, где появились воркаут-площадки. Екатеринбуржцы, карабашцы, челябинцы с нетерпением ждут открытия новых площадок", - отметила вице-президент РМК по кадровой политике и соцответственности Анна Шабарова.
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