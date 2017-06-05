Спортсмены "РН-Уватнефтегаза" выиграли серебро СпартакиадыСегодня в 16:35
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НК "Роснефть".
ООО "РН-Уватнефтегаз" стало серебряным призером зонального тура XIII летней Спартакиады ПАО "НК "Роснефть", которая состоялась в Тюмени 2-4 июня. Это лучший результат команды за время участия в соревнованиях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
В 2017 году за звание сильнейших боролись 11 команд в 11 видах спорта. Кроме ООО "РН-Уватнефтегаз", свои сборные представили "Самотлор", ООО "РН-Юганскнефтегаз", АО "РН-Няганьнефтегаз", ООО "Тюменский нефтяной научный центр", ПАО "НК "Роснефть-Курганнефтепродукт", ОАО "Тюменнефтегаз", ООО "Соровскнефть", ООО "РН-Снабжение-Нефтеюганск", ООО "Томскнефть" ВНК. Также выступила команда "ЯМАЛ-ГАЗ", объединившая спортсменов АО "Роспан Интернешнл" и ПАО "Сибнефтегаз".
Гендиректор ООО "РН-Уватнефтегаз" Евгений Задорожный пожелал участникам спартакиады хорошего спортивного праздника и честной борьбы. Начальник управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Тюменской области Сергей Вотинов добавил, что сейчас в регионе развитию спорта среди трудовых коллективов уделяется особое внимание. По его мнению, компания "Роснефть" является ярким примером успешной работы в этой сфере.
Команда ООО "РН-Уватнефтегаз" стала пятой в силовом двоеборье (гиря + ядро) и эстафете 4х400м, мини-футбол принес ей четвертое. Бронзу спортсмены предприятия взяли в волейболе и командном зачете по бегу на дистанции 500+1000 метров. Серебряные медали завоевали баскетболисты и шахматисты, а золото - игроки в настольный теннис и легкоатлеты в эстафете 4х100м. Кроме того, равных "РН-Уватнефтегазу" не было и в самом зрелищном виде спорта Спартакиады – перетягивании каната.
В результате спортсмены "РН-Уватнефтегаза" стали серебряными призерами Спартакиады ПАО "НК "Роснефть", победа, как и в 2016 году, досталась команде "Самотлор". Бронзу взяли представители ООО "РН-Юганскнефтегаз".
В сентябре призеры зонального тура отправятся на финальный этап летней Спартакиады ПАО "НК "Роснефть".
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