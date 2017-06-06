Со счетом 3:0.

Сборная России по футболу разгромила Венгрию в товарищеском матче, проходившем 5 июня в Будапеште. Встреча завершилась со счетом 3:0, передает "Уралинформбюро".

На 20-й минуте Федор Смолов открыл счет. На 40-й Мартон Эппель при розыгрыше углового срезал мяч в свои ворота. Довершил разгром Дмитрий Полоз, забивший мяч на 89-й минуте.

9 июня россияне встретятся в Москве с командой Чили, а через неделю после этого матча стартует Кубок конфедераций. Наша сборная на групповом этапе сыграет с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.