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"Урал" потратит 900 миллионов на борьбу за место в десяткеСегодня в 11:14

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Чемпионата России.

Бюджет екатеринбургского "Урала" в грядущем сезоне останется на том же уровне, что и в минувшем, - порядка 900 миллионов рублей. Такое решение было принято 5 июня на заседании Совета директоров клуба.

В равных долях ФК профинансируют правительство Свердловской области, ТМК и ГК "Ренова", передает "Уралинформбюро".

Среди удач прошедшего сезона было отмечено участие в финале Кубка России, в остальном выступление "шмелей" признано неоднозначным - успешные отрезки национального первенства чередовались с провальными матчами.

На сезон 2017/18 перед клубом поставлена задача - занять в чемпионате России место не ниже десятого.

При этом Совет директоров поддержал появление в структуре ФК еще одной профессиональной команды - "Урала-2" - и ее вступление в ПФЛ (третий по рангу футбольный турнир в России), где дублеры основной команды стартуют уже этим летом.

В сезоне 2016-17 "шмели" дошли до финала Кубка России, где уступили столичному "Локомотиву". Национальный чемпионат екатеринбургский клуб завершил на 11 месте.

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