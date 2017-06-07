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В Чечне замена: на поле выходит "Ахмат"Сегодня в 09:41

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Вместо "Терека".

Грозненский футбольный клуб "Терек" переименовали в "Ахмат", сообщил в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров. Новое название ФК дали в честь первого президента республики Ахмата Кадырова, благодаря которому клуб существует.

"В 1994 году нашей команде запретили играть в чемпионате России. Фактически она перестала существовать. В самый тяжёлый период в истории Чечни и чеченского народа Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, преодолевая огромные трудности, воссоздал футбольный Клуб", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, решение о переименовании было принято по просьбе тысяч болельщиков. Перед его принятием Совет директоров клуба провел ряд встреч и обсуждений, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что клуб носил название "Терек" с 1958 года. До этого он назывался "Динамо" и "Нефтяник". В чемпионате России сезона 2016-2017 футболисты занимают пятое место.

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