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"РН-Пурнефтегаз" выиграл Летнюю спартакиадуСегодня в 15:18

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НК "Роснефть".

Сборная команда ООО "РН-Пурнефтегаз" одержала победу в первом зональном этапе XIII Летней спартакиады ПАО "НК "Роснефть". Спортивное мероприятие прошло в Туапсе с 30 мая по 1 июня.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаз", за 13 лет проведения корпоративной спартакиады это первая победа губкинских нефтяников. Особенность сборной предприятия – полное отсутствие профессиональных спортсменов. За "Пурнефтегаз" выступают только любители, для которых спорт - это увлечение.

Из Туапсе пурнефтегазовцы привезли 10 кубков за первые и вторые места в различных видах спорта и главный кубок – за победу. Сейчас сборная ООО "РН-Пурнефтегаз" впервые примет участие в финале Летней спартакиады НК "Роснефть". Соревнования состоятся в сентябре в Сочи.

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