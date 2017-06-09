В следующем сезоне.

ФК "Урал" начнет следующий сезон чемпионата России матчем против "Ростова". Встреча состоится 16 июля в Екатеринбурге, сообщает "Спорт-Экспресс".

До наступления осени "шмели" сыграют еще 3 матча на своем поле: 30 июля против "Уфы", 9 августа против "Зенита", 20 августа против ЦСКА.

Завершится турнир 13 мая 2018 года. "Урал" в этот день на выезде сразится все с тем же "Ростовом", передает "Уралинформбюро".

Екатеринбургский клуб в минувшем сезоне Премьер-Лиги занял 11 место. Кроме того, "шмели" впервые в истории сыграли в финале Кубка России.

На будущий год Совет директоров ФК поставил задачу войти в десятку лучших клубов России.



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