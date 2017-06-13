Из "Оренбурга".

В екатеринбургский "Урал" в ближайшее время вернется защитник Адесойе Ойеволе. Об этом 12 июня сообщил наставник "шмелей" Александр Тарханов.

"Завтра мы в Екатеринбурге начинаем тренировочный сбор. Информация о том, что к нам возвращается Ойеволе, соответствует действительности - с ним будет подписан контракт", - цитирует специалиста "Р-Спорт".

Имеющий российское гражданство нигериец выступал за "Урал" в 2007-2014 годах. В 126 матчах за екатеринбургский клуб он забил 5 мячей. В минувшем сезоне Ойеволе играл за "Оренбург", который по итогам чемпионата России покинул Премьер-Лигу, передает "Уралинформбюро".