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Центральный стадион Екатеринбурга переименуют в честь спонсораСегодня в 11:50

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После ЧМ-2018.

Футбольные арены, которые примут в 2018 году матчи чемпионата мира, по окончании турнира планируют продать права на собственные названия. По данным "Известий" речь идет о шести стадионах, включая "Екатеринбург Арену".

"Я думаю, что новым российским стадионам удастся найти себе коммерческих партнеров, которые захотят стать частью футбольной истории. В футболе есть даже специальный термин — naming rights (право на название стадиона). В России уже есть подобный пример с "Открытие Ареной" (в Москве – прим.ред.). Во время крупных турниров эти названия использоваться не могут, так как ФИФА защищает права своих маркетинговых партнеров, но в остальное время это — нормальная практика", - пояснил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Переименование стадионов в честь коммерческих партнеров принесет собственникам объектов дополнительные деньги, передает "Уралинформбюро".

Практика продажи названия арены не нова и для Екатеринбурга. В июле 2015 года стадион "Уралмаш" был переименован в "СКБ-банк Арену". Сумма сделки не разглашалась. Известно, что минимальная стоимость контракта на срок до 2017 года составляла 25 миллионов рублей.

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