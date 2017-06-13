В девятый раз.

Западно-Сибирский филиал банка "Открытие" снова стал сильнейшим в комплексной Спартакиаде трудящихся Ханты-Мансийска. Соревнования проводились по 12 дисциплинам. 1300 спортсменов из более 30 трудовых коллективов города состязались плавании, настольном теннисе, лыжных гонках, мини-футболе, баскетболе, волейболе и других видах спорта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

Награждение победителей и призеров состоялось на набережной Иртыша 12 июня в рамках празднования Дня России. Кубок и диплом получили региональный директор Западно-Сибирской дирекции банка "Открытие" Константин Федоров и капитан команды Максим Смирнов.

Следует отметить, что Западно-Сибирский филиал банка "Открытие", работающий под брендом "Ханты-Мансийский банк", участвует в Спартакиаде трудящихся Ханты-Мансийска с 2006 года. За это время банкиры 9 раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета, дважды они брали серебро и один раз бронзу.