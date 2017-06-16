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Несостоявшийся соперник Поветкина попался на марихуане в Алабаме Сегодня в 09:13

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Его освободили под залог в тысячу долларов.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер попался на марихуане в Алабаме, пишут федеральные издания. Примечательно, что весной прошлого года в Москве спортсмен должен был драться с россиянином Александром Поветкиным. Но у последнего обнаружили в крови мельдоний, и американец отказался выходить на ринг с "грязным" боксером.

Полицейские остановили машину Уайлдера из-за тонированных стекол. Во время беседы с боксером они почуяли запах марихуаны. Был проведен обыск, в ходе которого нашлись наркотики. Спортсмен заявил, что он не имеет к ним никакого отношения - якобы марихуану оставил в машине его знакомый. Боксер был арестован, а позже выпущен под залог в тысячу долларов, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что после оправдания Поветкина в "мельдониевой" истории бой россиянина с Уайлдером все же должен был состояться, но американец травмировал руку. Из-за этого в поединке за титул временного чемпиона мира "Русский Витязь" планировал встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, однако бой, который должен был пройти в Екатеринбурге, не состоялся - в пробах Поветкина нашли запрещенный остарин, его соперник отказался выходить на ринг.

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