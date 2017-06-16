На "Калининце" встали трибуныСегодня в 17:20
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К ЧМ-2018.
Тренировочное поле спорткомплекса "Калининец", которое обустраивают в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет сдано к концу 2017 года. Об этом 16 июня доложили сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу, объезжавшему объекты капстроительства Орджоникидзевского района.
Сейчас на "Калининце" идут работы по монтажу самого поля, а также беговых дорожек и трибун. Часть из них уже готовы, в чем смогли убедиться корреспонденты "Уралинформбюро". Рядом с футбольным полем к лету будет оборудована площадка для воркаута. По словам Якоба, в следующем году здесь появятся легкоатлетический стадион и лыже-роллерная трасса.
Спорткомплекс станет одной из трех тренировочных площадок для команд, которые приедут в столицу Урала для участия в мундиале.
Тренироваться участники ЧМ-2018 будут также на площадке стадиона "Уралмаш" и спорткомбината "Урал". В качестве резервной базы задействуют поле парка-стадиона "Химмаш". На реконструкцию всех этих площадок из федерального бюджета в этом году будет выделено 72,9 миллиона рублей.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург 15, 21, 24 и 27 июня примет матчи группового этапа.
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