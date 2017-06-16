×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На "Калининце" встали трибуныСегодня в 17:20

Фотография

К ЧМ-2018.

Тренировочное поле спорткомплекса "Калининец", которое обустраивают в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет сдано к концу 2017 года. Об этом 16 июня доложили сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу, объезжавшему объекты капстроительства Орджоникидзевского района.

Сейчас на "Калининце" идут работы по монтажу самого поля, а также беговых дорожек и трибун. Часть из них уже готовы, в чем смогли убедиться корреспонденты "Уралинформбюро". Рядом с футбольным полем к лету будет оборудована площадка для воркаута. По словам Якоба, в следующем году здесь появятся легкоатлетический стадион и лыже-роллерная трасса.

Спорткомплекс станет одной из трех тренировочных площадок для команд, которые приедут в столицу Урала для участия в мундиале.

Тренироваться участники ЧМ-2018 будут также на площадке стадиона "Уралмаш" и спорткомбината "Урал". В качестве резервной базы задействуют поле парка-стадиона "Химмаш". На реконструкцию всех этих площадок из федерального бюджета в этом году будет выделено 72,9 миллиона рублей.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург 15, 21, 24 и 27 июня примет матчи группового этапа.

Ранее по теме:
Медведев подкинул Среднему Уралу денег на ЧМ-2018

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Как устроиться в спецназ, находясь в коме?

Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×