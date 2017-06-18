Капитулировала лучшая команда Океании.

Сборная России по футболу с победы начала выступление в Кубке конфедераций. 17 июня наша команда со счетом 2:0 взяла верх над лучшей сборной Океании - командой Новой Зеландии, сообщает "Уралинформбюро".

Счет был открыт на 31-й минуте: с подачи Дмитрия Полоза по воротам пробил Денис Глушаков - мяч рикошетом от Майкла Боксэлла влетел в новозеландские ворота.

На 61-й минуте преимущество россиян удвоил Федор Смолов.

Следующий матч сборной России в Кубке конфедераций состоится 21 июня. В Москве наши футболисты встретятся с лучшей командой Европы - сборной Португалии.

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