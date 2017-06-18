Российские футболисты с победы стартовали в Кубке конфедераций (ФОТО)17 июня в 22:04
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Капитулировала лучшая команда Океании.
Сборная России по футболу с победы начала выступление в Кубке конфедераций. 17 июня наша команда со счетом 2:0 взяла верх над лучшей сборной Океании - командой Новой Зеландии, сообщает "Уралинформбюро".
Счет был открыт на 31-й минуте: с подачи Дмитрия Полоза по воротам пробил Денис Глушаков - мяч рикошетом от Майкла Боксэлла влетел в новозеландские ворота.
На 61-й минуте преимущество россиян удвоил Федор Смолов.
Следующий матч сборной России в Кубке конфедераций состоится 21 июня. В Москве наши футболисты встретятся с лучшей командой Европы - сборной Португалии.
А о том как город Петра Великого встретил первый в своей новейшей истории международный футбольный турнир, смотрите в фоторепортаже "Уралинфомбюро".
Фанаты российской сборной начали заранее собираться под стенами стадиона "Санкт-Петербург Арена". Впрочем, большинство из них затем разошлись смотреть игру по близлежащим спортбарам.
Тем временем федеральные СМИ сообщали о часовых-двухчасовых пешеходных пробках на входе в "Санкт-Петербург Арена". Наш корреспондент опровергает данное сообщение - прошел контроль в пределах разумных временных рамок.
Участников и, в первую очередь, гостей матча встречают симпатичные девушки, играющие джаз. А вас когда-нибудь так встречали?
При всех многомиллиардных затратах стадион "Санкт-Петербург Арена" вышел весьма приятным. Высшие чины РФ сказали, что объект, построенный с нуля, теперь может составить конкуренцию остальным мировым аренам. Корреспондент "Уралинформбюро" впечатлился и масштабами, и сервисом.
Жара, сменившая ураганные ветра, не смогла разубедить самых ярых фанатов сборной России - на трибунах, уже традиционно, нашу национальную команду поддерживал Дед Мороз.
Матч начался с выноса транспорантов ФИФА.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что борьба с применением допинга будет продолжена. Услышат ли те, кому надо услышать?
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