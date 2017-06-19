Бой-реванш c Уордом проигран.

Уроженец Копейска Сергей Ковалев 17 июня в Лас-Вегасе потерпел поражение в титульном бою с американцем Андре Уордом, передает "Уралинформбюро".

В восьмом раунде Ковалев получил удар ниже пояса, после чего пропустил еще серию ударов. Вмешавшийся в ход поединка рефери Тони Уикс остановил бой и присудил победу техническим нокаутом Уорду.

Ковалев заявил, что не понимает, зачем судья остановил бой. По словам спортсмена, он мог продолжать боксировать и не чувствовал, что сила ударов американца может сбить его с ног. Челябинец намерен опротестовать итоги поединка.

Первый бой Сергея Ковалева с Андре Уордом, состоявшийся в ноябре 2016 года, закончился победой американца. Тогда российский боксер также не согласился с решением судей и заявил о незамедлительном реванше.