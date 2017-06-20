СКА готов выменять Кузнецова за 150 миллионов рублей19 июня в 19:26
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У "Трактора".
Челябинский "Трактор" передаст права на форварда Евгения Кузнецова в Континентальной хоккейной лиге питерскому СКА. Компенсация составит 150 миллионов рублей, пишет "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
У 25-летнего Евгения Кузнецова недавно истек контракт с "Вашингтоном" (НХЛ), где он играл с 2014 года. В связи с этим СКА заинтересован в возвращении хоккеиста в Россию в преддверии Олимпиады-2018.
Ожидается, что о сделке официально будет объявлено в ближайшие дни, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что форвард Евгений Кузнецов стал самым упоминаемым в соцсетях среди игроков сборной России на чемпионате мира-2017 в период с 19 по 22 мая. Российская сборная 20 мая проиграла в полуфинале канадцам - 2:4, а на следующий день победила финнов в сражении за бронзовые медали (5:3). Кузнецов стал автором первой шайбы в ворота канадцев. Кроме того, поклонники поздравляли нападающего сборной с 25-летием.
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