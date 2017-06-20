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За голову Роналду объявлена ценаСегодня в 08:24

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Миллиард евро.

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сможет покинуть состав "Реала", если за небо будут выплачены прописанные в его контракте отступные – миллиард евро. Об этом в интервью радио Onda Cero заявил президент мадридского клуба Флорентино Перес.

О намерении Роналду уйти из "Реала" ранее сообщили испанские СМИ. Позже сам 32-летний футболист подтвердил эту информацию.

Поводом для расставания со "сливочными" стало обвинение Роналду в уклонении от уплаты налогов. Согласно судебному иску прокуратуры Испании, он с 2011 по 2014 год недоплатил налоговым органам 14,7 миллиона евро. За это футболисту грозит ответственность вплоть до реального лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что о намерении приобрести португальца, по данным СМИ, уже заявляли французский "Пари-Сен-Жермен", некий неназванный китайский клуб и "Манчестер Юнайтед", за который Роналду выступал с 2003 по 2009 год.

Криштиану Роналду является чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Испании и Англии, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.

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