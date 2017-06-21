×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбург нацелили на Чемпионат мира по киокусинкай каратэСегодня в 15:59

  • Текст

С вице-премьером во главе судей.

В начале декабря 2017 года Екатеринбург может принять Чемпионат мира по киокусинкай каратэ. С предложением провести в столице Урала международные соревнования к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились Всемирный союз Киокусин и Ассоциация киокусинкай России

В ближайшее время рабочая группа ознакомится со спортивной инфраструктурой Среднего Урала, объектами гостеприимства и достопримечательностями. В качестве площадки для проведения соревнований рассматривается Дворец игровых видов спорта, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

III Чемпионат мира по киокусинкай каратэ среди мужчин и женщин по весовым категориям должен пройти 9-10 декабря. В соревнованиях примут участие 400 спортсменов из 50 стран, а также 50 судей. Ожидается, что главным судьей соревнований будет вице-премьер РФ Юрий Трутнев (пятый дан киокусинкай).

По мнению главы региона Евгения Куйвашева, международные спортивные мероприятия не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и формируют позитивный имидж Свердловской области во всем мире.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×