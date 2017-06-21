В том числе в Екатеринбурге и Челябинске.

Русская медная компания открыла зоны для воркаута в Екатеринбурге, а также 5 городах Южного Урала - Челябинске, Коркино, Первомайском, Кыштыме и Карабаше. Всего 10 площадок из 16 запланированных.

Только в столице Челябинской области заработало 5 комплексов.

В Екатеринбурге торжественное открытие первой воркаут-площадки состоялось 19 июня в парке Зеленая роща.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, теперь у жителей Ленинского района уральской столицы будет больше возможностей заниматься спортом на свежем воздухе – бесплатно, комфортно, безопасно. Воркаут-площадки и воркаут-парки, которые устанавливает РМК, отвечают международным стандартам.