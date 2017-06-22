Против России готовят "олимпийские" санкцииСегодня в 10:28
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В преддверии Игр в Пхёнчхане.
России не удастся избежать наказания за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде-2014, прошедшей в Сочи. Санкции в отношении российского спорта должны быть утверждены не позднее октября текущего года. "В крайнем случае" к началу квалификационного этапа Зимних игр 2018 года в корейском Пхёнчхане. Об этом глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил в интервью New York Times.
"Мы хотим решить это дело как можно скорее. Чтобы принять какие-то санкции, нам нужно понять, насколько глубоко система (допинговых) манипуляций была укоренена", - добавил Т.Бах.
Насколько суровы будут санкции глава МОК не уточнил, передает "Уралинформбюро". Две олимпийские комиссии до сих пор изучают нарушения антидопингового законодательства спортсменами и чиновниками из РФ. В основу анализа легли две части докладов Ричарда Макларена, вышедшие 18 июля и 9 декабря 2016 года. В них утверждается, что замена допинг-проб российских представителей 30 видов спорта имела место в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а в Минспорта РФ был "институциональный заговор", причем замминистра Юрий Нагорных был причастен к манипуляциям с пробирками.
Стоит отметить, что в марте 2017 года президент РФ Владимир Путин признал, что отечественная антидопинговая система дала сбой. По предложению главы государства была создана Независимая общественная антидопинговая комиссия, которая уже в мае утвердила план борьбы с применением запрещенных препаратов.
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