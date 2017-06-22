Пора закупаться рисом.

Жители Поднебесной раскупили несколько сотен VIP-туров на Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Со старта продаж прошло еще только три недели. В целом компания Shankai Sports (эксклюзивный дистрибьютор ФИФА) надеется реализовать порядка 5 000 пакетов, рассказал RNS вице-президент Ларри Чжэн.

Более внушительный результат покажет реализация обычных билетов. "По нашим прогнозам, общее количество проданных туров китайцам на Чемпионат мира в России составит около 100 тысяч", - отметил он.

Чемпионат мира по футболу намечен в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах 11 городов. Екатеринбург примет четыре игры 15, 21, 24 и 27 июня, передает "Уралинформбюро".