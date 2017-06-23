Финишировав первыми.

Молодые специалисты ООО "Газпром добыча Ямбург" заняли первое место в XV Открытом чемпионате Нового Уренгоя по водному спортивному туризму "Яха-марафон 2017". Честь газодобывающего предприятия в категории до 35 лет представляли Александр Норка и Артем Сухарев. Всего в спортивном мероприятии приняли участие 23 экипажа.

"Яха-марафон" традиционно стартовал от Юбилейного месторождения (796 километр), а финишировал на пляже Нового Уренгоя. Дистанцию в 82 километра по реке Седэ-Яха ямбургская команда преодолела на байдарках за два дня, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ "Газпром добыча Ямбург".

По мнению председателя Совета молодых ученых и специалистов ООО "Газпром добыча Ямбург" Александра Норки, "Яха-марафон" – это не только соревнования. "Прежде всего, это встреча единомышленников, которые каждый год после ледохода отправляются по местным рекам на байдарках, чтобы проверить свою силу и выносливость, а также – интересно и по-спортивному открыть летний сезон в Новом Уренгое", - подчеркивает он.