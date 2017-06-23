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В Екатеринбурге установят рекорд России по прыжкам в аэроподушкуСегодня в 16:05

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С высоты 45 метров.

3-9 июля 2017 года в уральской столице пройдет спортивно-массовое мероприятие "Неделя мужества". На площадке перед Театром драмы создадут специальный парк, где пройдут матчевые встречи по профессиональному, тайскому боксу и ММА. Также там состоятся чемпионат России по силовому экстриму и фестиваль экстремальных видов спорта, в рамках последнего намечено установить рекорд России по свободному падению в аэроподушку с высоты 45 метров.

Ежедневно будут работать тир, площадка с водным оружием, музей истории Великой отечественной войны. Одновременно планируется организовать командные стрелковые игры, имитирующие боевые действия – фаертаг, NERF. Вход на все мероприятия в рамках "Недели мужества" свободный.

Как сообщили "Уралинформбюро" в "РМК Боксинг Промоушенс", целей у подобного мероприятия несколько. Это не только популяризация здорового образа жизни, но и освоение навыков самообороны, а также привлечение внимания к такому виду единоборств, как бокс.

Завершится "Неделя мужества" 9 июля во Дворце игровых видов спорта масштабным боксерским и ММА-турниром. В турнире примут участие 10 пар российских и японских бойцов.

В ходе матчевой встречи будет разыграно несколько международных титулов, в том числе титул чемпиона мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На ринге встретятся действующий чемпион мира WBA россиянин Денис Лебедев и австралиец Марк Флэнаган (№8 в рейтинге WBA).

Кроме того, в турнире примут участие такие звезды бокса, как Дмитрий Михайленко, Павел Маликов, Марк Урванов, Вадим Кафаров, и другие.

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