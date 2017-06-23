Все на зарядку!

24 июня 2017 года в России пройдет национальный олимпийский день, посвященный XXIII Зимним Играм-2018 в Пхенчхане (Корея). В Свердловской области к акции будет приурочено более 20 спортивных мероприятий, а при поддержке уральцев регион сможет стать "Флагманом Олимпийской страны".

Одноименный конкурс объявлен Олимпийским комитетом России. В его рамках будет определен субъект РФ, где больше всего жителей зарегистрируются на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф в качестве участников Всероссийского олимпийского дня. Регион-победитель получит переходящий кубок, а среди зарегистрированных участников от этой территории будут выбраны два волонтера на Олимпиаду-2018, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Сборную России на международных играх, которые состоятся уже этой зимой в Корее, представят наши уральские спортсмены. Сейчас в самом разгаре подготовка к Играм, поэтому поддержка уральцев в этот день спортсменам необходима", – заявил министр физической культуры и спорта Среднего Урала Леонид Рапопорт.

По его словам, 24 июня в 11.30 у здания Театра драмы екатеринбуржцев ждет массовая зарядка под музыку с участием титулованных уральских спортсменов, чемпионов Олимпийских игр.

В Нижнем Тагиле на горе Белой состоится очередной этап военных соревнований "Гонка героев". По подсчетам организаторов, в мероприятии смогут принять участие не менее 2 000 человек.

В Каменске-Уральском пройдет первенство Свердловской области по гребному спорту, а на Верх-Исетском пруду в столице Урала – открытый чемпионат Свердловской области по парусному спорту.