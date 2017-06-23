Средний Урал нацелился во флагманы Олимпийской страныСегодня в 15:15
- Текст
Все на зарядку!
24 июня 2017 года в России пройдет национальный олимпийский день, посвященный XXIII Зимним Играм-2018 в Пхенчхане (Корея). В Свердловской области к акции будет приурочено более 20 спортивных мероприятий, а при поддержке уральцев регион сможет стать "Флагманом Олимпийской страны".
Одноименный конкурс объявлен Олимпийским комитетом России. В его рамках будет определен субъект РФ, где больше всего жителей зарегистрируются на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф в качестве участников Всероссийского олимпийского дня. Регион-победитель получит переходящий кубок, а среди зарегистрированных участников от этой территории будут выбраны два волонтера на Олимпиаду-2018, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Сборную России на международных играх, которые состоятся уже этой зимой в Корее, представят наши уральские спортсмены. Сейчас в самом разгаре подготовка к Играм, поэтому поддержка уральцев в этот день спортсменам необходима", – заявил министр физической культуры и спорта Среднего Урала Леонид Рапопорт.
По его словам, 24 июня в 11.30 у здания Театра драмы екатеринбуржцев ждет массовая зарядка под музыку с участием титулованных уральских спортсменов, чемпионов Олимпийских игр.
В Нижнем Тагиле на горе Белой состоится очередной этап военных соревнований "Гонка героев". По подсчетам организаторов, в мероприятии смогут принять участие не менее 2 000 человек.
В Каменске-Уральском пройдет первенство Свердловской области по гребному спорту, а на Верх-Исетском пруду в столице Урала – открытый чемпионат Свердловской области по парусному спорту.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:22
На Центральный рынок Челябинска нагрянули полицейские
Подробности спецоперации не разглашаются.Сегодня в 15:19
"РН-Уватнефтегаз" представил тюменцам "Уват заповедный"
От художника Михаила Захарова.Сегодня в 15:15
Средний Урал нацелился во флагманы Олимпийской страны
Все на зарядку!Сегодня в 14:44
Страховой рынок России вырос на 6,4%
До 316,3 миллиарда рублей.Сегодня в 14:26
NASA показало все красоты "Живого Марса"
В одном мини-фильме.Сегодня в 14:24
Дети в приемных семьях подвергаются коммерческой и сексуальной эксплуатации
Заявил СК.Сегодня в 14:01
Жители Екатеринбурга выполнили работу управляющей компании
Устав от штрафов.Сегодня в 13:55
Ямальцев отправили за решетку за групповое изнасилование школьницы
16-летней.Сегодня в 13:44
В Верховной раде Украины готовятся к импичменту Порошенко
Депутаты устали терпеть коррупцию.Сегодня в 13:28
Жительница Магнитогорска дважды пыталась задушить 2-летнюю дочь-инвалида
Она села на 4 года.Сегодня в 13:11
На тюменской трассе в тройном ДТП погибли два человека
Еще один пострадал.Сегодня в 12:58
На борьбу с детскими суицидами выйдут киберполицейские
Чиновники и педагоги.Сегодня в 12:50
Тюменца заподозрили в убийстве матери-инвалида
Во время пьянки.Сегодня в 12:41
Роскомнадзор пригрозил Дурову блокировкой Telegram
Мессенджер игнорирует требование законодательства.Сегодня в 12:39
Мимо Земли промчится "старший брат" Челябинского метеорита
Когда-нибудь он столкнется с планетой.
Главные новости
- Сегодня в 13:55Ямальцев отправили за решетку за групповое изнасилование школьницы
- Сегодня в 12:04Работяги "Уралвагонзавода" поведут Ростех в суд
- Сегодня в 11:59За убийство 5-летней девочки в Первоуральске ответят соцработники
- Сегодня в 09:51ГИБДД будет учить главу "Уралуправтодора" ремонтировать федеральные трассы на Урале
- Сегодня в 08:08Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда
Аналитика
Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда
Асбест бурлит!
Нахлебавшись Ишима
Пейзаж после наводнения.
Зеленый автобус самоубийства
Обещан Екатеринбургу.