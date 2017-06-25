Сборная России по футболу выбыла из Кубка конфедераций24 июня в 22:25
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Мексика оказалась не по зубам.
Российские футболисты уступили сборной Мексики и выбыли из Кубка конфедераций. Встреча, проходившая 24 июня в Казани, завершилась со счетом 1:2, сообщает "Уралинформбюро".
Россияне открыли счет первыми - на 25-й минуте отличился Александр Самедов. Через 5 минут Нестор Араухо счет сравнял, а на 52-й минуте Ирвинг Лосано вывел "ацтеков" вперед.
В параллельном матче сборная Португалии со счетом 4:0 разгромила сборную Новой Зеландии. Отличились Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва и Нани.
В полуфинал Кубка конфедераций из группы "А" вышли Португалия и Мексика. 25 июня определятся еще 2 полуфиналиста турнира.
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