Из-за пробок.

Футбольные сборные Англии и Германии отказались от размещения в Москве в период проведения ЧМ-2018. Руководство команд недовольно количеством пробок в российской столице, сообщает ESPN.

Тренерский штаб участвующей в Кубке конфедераций бундестим, оценив московские пробки, решил сделать выбор в пользу черноморского побережья России. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и его помощник Стив Холланд, на днях посетившие Первопрестольную, пока не сделали заявлений о том, где будет дислоцироваться их команда, передает "Уралинформбюро".

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, включая Екатеринбург. В уральской столице состоятся 4 матча группового этапа.