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Россиянки разгромили волейболисток Казахстана на старте Кубка ЕльцинаСегодня в 09:26

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Со счетом 3:0.

Женская сборная России по волейболу с победы начала Кубок Ельцина. 26 июня со счетом 3:0 (25:17, 25:5, 25:17) была обыграна команда Казахстана, сообщает "Уралинформбюро".

Во втором матче игрового дня сборная Сербии взяла верх над Болгарией - 3:0 (25:12, 25:15, 25:14).

Кубок Ельцина проходит в екатеринбургском ДИВСе с 26 по 30 июня. В 2016 году он проводится в 15 раз. В прошлом розыгрыше победу одержала сборная Швейцарии.

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