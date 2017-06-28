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Российские волейболистки обыграли турчанок в Кубке ЕльцинаСегодня в 08:48

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На очереди Болгария.

Женская сборная России по волейболу продолжила победную серию на Кубке Ельцина, проходящего в эти дни в Екатеринбурге. 27 июня отечественная команда со счетом 3:1 взяла верх над турчанками, сообщает "Уралинформбюро".

Первый сет остался за гостьями – 25:20. В последующих партиях сильнее оказались россиянки - 25:18, 25:22, 25:22.

Примечательно, что уже в сентябре волейболистки России и Турции встретятся на чемпионате Европы – в рамках группового этапа.

В Кубке Ельцина свой следующий матч отечественная команда проведет 29 июня – против Болгарии.

Ранее по теме:
Россиянки разгромили волейболисток Казахстана на старте Кубка Ельцина

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