Роналду покидает РоссиюСегодня в 08:42
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Перед последней игрой португальцев.
Криштиану Роналду не выйдет на поле в последней игре сборной Португалии на Кубке конфедераций. По данным СМИ, тренерский штаб разрешил ему покинуть турнир, чтобы встретиться с детьми - 3 недели назад суррогатная мать родила форварду близнецов, которых назвали Ева и Матеу.
28 июня чемпионы Европы не смогли пробиться в финал Кубка конфедераций - в полуфинале португальцы по пенальти уступили сборной Чили (0:3), передает "Уралинформбюро".
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