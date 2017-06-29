Перед последней игрой португальцев.

Криштиану Роналду не выйдет на поле в последней игре сборной Португалии на Кубке конфедераций. По данным СМИ, тренерский штаб разрешил ему покинуть турнир, чтобы встретиться с детьми - 3 недели назад суррогатная мать родила форварду близнецов, которых назвали Ева и Матеу.

28 июня чемпионы Европы не смогли пробиться в финал Кубка конфедераций - в полуфинале португальцы по пенальти уступили сборной Чили (0:3), передает "Уралинформбюро".