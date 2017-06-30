В финале немцы сыграют с Чили.

Сборная Германии по футболу, представленная по большей части молодыми игроками, разгромила мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций. Матч, состоявшийся 29 июня, завершился со счетом 4:1, передает "Уралинформбюро".

Бундестим вышла вперед уже в дебюте встречи – на 6-й и 8-й минутах мяч в ворота ацтеков отправил Леон Горецка. На 59-й минуте преимущество упрочил Тимо Вернер. За минуту до окончания основного времени Марко Фабиан сократил отставание, но через считанные мгновения Амин Юнес восстановил разницу в счете.

Финал Кубка конфедераций состоится 2 июля. Германия в решающем матче встретится с Чили. За бронзу поборются Мексика и Португалия.

Следует отметить, что турнир, проходящий в России, не обошелся без скандалов. В Чили организована проверка в отношении бригады врачей, во время операции смотревших встречу своей сборной с Португалией в полуфинале.