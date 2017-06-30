×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


РМК откроет в Екатеринбурге вторую воркаут-площадкуСегодня в 16:32

  • Текст

Рядом с ККТ "Космос".

2 июля в Екатеринбурге около киноконцертного театра "Космос" откроется площадка для занятий спортом под открытым небом. Мероприятие проводится в рамках масштабного соцпроекта "Воркаут РМК". Компания запускает уже второй по счету спортобъект такого рода в уральской столице. Первый установлен в парке "Зеленая Роща".

В рамках открытия состоятся показательные выступления и мастер-классы от профессиональных спортсменов workout-направления. Для гостей будут организованы соревнования, розыгрыши призов и подарков. Выступят и молодежные танцевальные коллективы.

РМК планирует установить еще 4 воркаут-площадки в Екатеринбурге. Они разместятся в парках имени Чкалова, 50-летия Советской власти, у стадиона "Калининец" и ТЦ "Дирижабль".

Масштабный социальный проект "Воркаут РМК" реализуется на Урале при поддержке правительств Свердловской и Челябинской областей. В общей сложности до конца лета в регионе откроются 16 воркаут-площадок и воркаут-парков. Бюджет проекта – около 40 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×