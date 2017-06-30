Рядом с ККТ "Космос".

2 июля в Екатеринбурге около киноконцертного театра "Космос" откроется площадка для занятий спортом под открытым небом. Мероприятие проводится в рамках масштабного соцпроекта "Воркаут РМК". Компания запускает уже второй по счету спортобъект такого рода в уральской столице. Первый установлен в парке "Зеленая Роща".

В рамках открытия состоятся показательные выступления и мастер-классы от профессиональных спортсменов workout-направления. Для гостей будут организованы соревнования, розыгрыши призов и подарков. Выступят и молодежные танцевальные коллективы.

РМК планирует установить еще 4 воркаут-площадки в Екатеринбурге. Они разместятся в парках имени Чкалова, 50-летия Советской власти, у стадиона "Калининец" и ТЦ "Дирижабль".

Масштабный социальный проект "Воркаут РМК" реализуется на Урале при поддержке правительств Свердловской и Челябинской областей. В общей сложности до конца лета в регионе откроются 16 воркаут-площадок и воркаут-парков. Бюджет проекта – около 40 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.