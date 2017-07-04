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Кубок конфедераций отправляется в Германию03 июля в 08:18

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Немцы обыграли Чили.

Сборная Германии по футболу впервые в своей истории выиграла Кубок конфедераций. В финальном матче, состоявшемся 2 июля, действующие чемпионы мира взяли верх над Чили, передает "Уралинформбюро".

Победу немцам принес единственный гол – на 20-й минуте мяч в ворота южноамериканцев отправил Ларс Штиндль.

В матче за третье место Португалия со счетом 2:1 обыграла Мексику.

Сборная России, принимавшая турнир, завершила выступление по итогам группового этапа. Обыграв в первом матче Новую Зеландию (2:0), россияне затем проиграли Португалии (0:1) и Мексике (1:2).

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