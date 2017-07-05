Информатор WADA Степанова попала в заявку сборной России на ЧМ в ЛондонеСегодня в 16:14
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В числе 14 легкоатлетов.
Бегунья Юлия Степанова, известная как информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), попала в число российских спортсменов, претендующих на участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
"Мы отправили в IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций – прим. ред.) заявки на 14 спортсменов - пять мужчин и девять женщин. В числе тех, на кого оформлялась заявка, оказалась и Юлия Степанова, которая продолжает оставаться гражданкой России. Мы указали в заявке, что не имеем об этой спортсменке никакой информации, потому что она не выходит с нами на связь", - цитирует ТАСС начальника отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елену Орлову.
Челябинка Юлия Степанова и ее муж Виталий стали участниками фильма о допинге в российском спорте, снятого немецкой телекомпанией ARD. Супруги рассказали о том, что в России действует система обеспечения допингом, что положило начало допинговому скандалу и обернулось дисквалификацией российской сборной по легкой атлетике, действующей по сей день.
Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа 2017 года, передает "Уралинформбюро".
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