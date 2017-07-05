Чтобы сразиться с австралийским бойцом.

В Екатеринбург прибыл чемпион мира WBA Super Денис Лебедев. Он примет участие в масштабном боксерском турнире "Россия-Япония". Его ждет бой с австралийцем Марком Флэнаганом. Мероприятие, которое организует "РМК Боксинг Промоушенс", состоится 9 июля во Дворце игровых видов спорта.

Денис Лебедев уже провел ряд встреч, в том числе с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона пожелал спортсмену удачи.

6 июля именитый спортсмен поучаствует в детском соревновании по профессиональному боксу "Черный лев". 9 июля, непосредственно в день боксерского турнира, Дмитрий Лебедев проведет у Театра Драмы открытую тренировку в рамках "Недели мужества". В ней также примут участие и другие борцы, в числе которых Дмитрий Михайленко, Иван Штырков, Марк Урванов, Павел Маликов.

"Неделя мужества" также запомнится боями по ММА, тайскому и профессиональному боксу "Big Drama Show-2". 7 июля на ринге встретятся 10 пар спортсменов, 8 июля – 7 пар, в финале турнира состоится титульный бой. За титул WBO Oriental сразятся российский боксер Юрий Кашинский и венгр Габор Халаш. Для ценителей тайского бокса звезда муай-тай Артема Вахитова проведет мастер-класс.

Гостей "Big Drama Show-2" будут развлекать Рома Жиган и Миша Маваши, также выступят группа С.Т.А.Я и челябинский коллектив "Black2Brothers", сообщил "Уралинформбюро" организатор мероприятия "РМК Боксинг Промоушен".