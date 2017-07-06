Среди молодежных клубов.

Определился состав участников Кубка мира по хоккею среди молодежных клубов, который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 19 по 27 августа. В турнире примут участие 8 команд из семи стран, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Россию представят действующий обладатель Кубка – московская "Красная армия" и екатеринбургский "Авто". Из выступающих в МХЛ на Урал также приедут казахстанский клуб "Снежные Барсы" и ХК "Рига" из Латвии.

Зарубежные хоккейные школы представляют финский "Йокерит", чешский "Тршинец", шведская команда "МОДО" и швейцарский "Давос".

Кубок мира по хоккею среди молодежных клубов пройдет в седьмой раз. В предыдущих розыгрышах четырежды победу одерживали российские клубы и по разу представители Швеции и Канады.