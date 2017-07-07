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Дзюдоисты "Нового Потока" завоевали золото и сереброСегодня в 13:57

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На чемпионате России.

В клубном чемпионате России по дзюдо команда New Stream завоевала золотую и серебряную медали. Спортсмены вступали под эгидой Региональной общественной организации (РОО) "Новый Поток" (входит в одноименную Группу компаний New Stream Group).

Дзюдоистки обошли соперниц из Москвы и Санкт-Петербурга, улучшив свой результат: в 2016 году команда заняла второе место.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток", в поединках за серебро спортсмены одержали победу над борцами из московского клуба "Шаболовка" и грозненского "Отечества", уступив в борьбе за золотую медаль другой команде из Грозного – "Эдельвейс". В финальной встрече счет был равным – 2:2. Исход боя решился лишь в дополнительное время.

В тройку лидеров среди мужчин вошел еще один тюменский клуб – "Боец", который также выступает под эгидой РОО. Дзюдоисты смогли улучшить результат предыдущего года, поднявшись с пятого места на третье.

По итогам российского первенства спортсменки "Нового Потока" получили право участвовать в клубном чемпионате "Лига Европы". Победа мужской команды на этом турнире в 2016 году открыла спортсменам дорогу на другое международное соревнование – "Золотая Лига".

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ.

Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).

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