Построенную на деньги его гранта.

Владимир Путин 9 июля в ходе рабочего визита в Екатеринбург посетил СК "Дацюк-арена", построенный для юных хоккеистов на средства областного и городского бюджетов, а также президентского гранта, выигранного в 2014 году командой "Неоплан" в Ночной хоккейной лиге, передает "Уралинформбюро".

Президентский грант - 100 миллионов рублей - был направлен на проектирование и частичное строительство ледового дворца. Еще 88 миллионов рублей на возведение объекта было выделено из областного бюджета, 63 миллиона - из городского. Свое название арена получила в честь прославленного хоккеиста Павла Дацюка, начинавшего свой путь в спортивной школе "Юность", на площадке которой построен новый современный ледовый дворец.

На общей площади в 6000 квадратных метров расположены два ледовых поля - большое и малое, на котором катаются дети с четырех лет. В учебно-тренировочной зоне созданы класс преподавания теории, специализированный хоккейный тренажерный зал, большой зал для занятий общей физической подготовкой, два малых бросковых зала с синтетическим льдом. Все помещения оборудованы современными раздевалками и душевыми, также предусмотрены сушильные комнаты на 420 мест. В настоящее время по самым современным методикам в ледовом дворце обучаются 600 юных хоккеистов, пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также главе государства был презентован проект строительства "Авто-арены" - нового спортивного комплекса в районе Солнечный на юге Екатеринбурга. Его появление, как отметил врио губернатора региона Евгений Куйвашев, выведет развитие детско-юношеского хоккея в Свердловской области на новый уровень.

"Уже сегодня в Свердловской области созданы все возможности для развития хоккея. У нас есть хорошая тренерская школа, профессиональная команда "Автомобилист" и огромная поддержка со стороны болельщиков и любителей спорта. Появление "Авто-арены" в Екатеринбурге, несомненно, еще больше объединит поклонников хоккея, поможет развитию физической культуры и продвижению ценностей здорового образа жизни на Среднем Урале", - подчеркнул глава Среднего Урала.

Следует отметить, что размеры будущего ледового дворца в Солнечном вдвое превысят площадь "Дацюк-арены". На 12,6 тысячи квадратных метров расположатся два больших ледовых поля, тренажерные залы и залы для отработки бросков, классы теории, столовая на 120 человек. Кроме того, здесь будет построен блок для проживания молодых спортсменов на 110 человек и восстановительный медицинский центр. На будущей "Авто-арене" сможет заниматься 1000 воспитанников. Окончание строительства запланировано на 2019 год.

По словам президента Федерации хоккея Свердловской области Олега Черепанова, на общестроительные работы планируется выйти в октябре 2017 года. Он рассказал, что идея создания спортивно-образовательного кластера, который расположится на 8,5 гектара территории пришла во время мозговых штурмов хоккеистов совместно с главой региона Евгением Куйвашевым. Будущих звезд русского хоккея будут готовить с двух лет по особым методикам. А в самой академии будут учиться 16-17-летние юноши со всей области - лучшие в этом виде спорта.

Владимир Путин также поинтересовался мнением об уже построенной арене у чемпиона мира Павла Дацюка. Прославленный уральский хоккеист отметил, что даже его канадские коллеги в восторге от спорткомплекса. "Арена построена с учетом всех нюансов и тонкостей, о которых рассказывали проектировщикам сами спортсмены", - добавил Дацюк.



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