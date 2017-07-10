Потребовалось 12 раундов.

Чемпион мира по боксу по версии WBA Super Денис Лебедев защитил свой титул в бою с австралийцем Марком Флэнаганом. Поединок прошел 9 июля в Екатеринбурге, сообщает "Уралинформбюро".

Для выявления победителя потребовались все запланированные 12 раундов. Победу российскому боксеру судьи отдали единогласным решением.

Для Лебедева эта "виктория" стала 30-й в профессиональной карьере.



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