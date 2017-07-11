Дважды выигрывая бои в течение минуты.

Команда New Stream, выступающая под эгидой Региональной общественной организации "Новый Поток" (входит в одноименную Группу New Stream Group), завоевала золото первенства Европы по дзюдо. Соревнования проводились среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый Поток".

Спортсмену New Stream Георгию Третьякову, выступавшему в весовой категории до 50 килограммов, удалось одолеть всех соперников. В двух из четырех схваток он победил меньше чем за минуту. Так, Третьяков досрочно выиграл в боях с дзюдоистами из Румынии и Голландии, дважды получив наивысшую оценку в японских боевых искусствах – "иппон".

В финальном бою дзюдоист New Stream встретился со спортсменом из Венгрии, который оказал достойное сопротивление. Георгий Третьяков одержал победу лишь на шестой минуте дополнительного времени после удушающего приема.

Родившийся в Тюменской области Георгий является воспитанником Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". Боевыми искусствами он занимается более 9 лет. После победы на чемпионате Европы дзюдоист уже готовится к новому соревнованию – первенству мира, которое пройдет в Чили 9-14 августа.

"Победы Георгия являются ярким примером того, как важно поддерживать спортсмена в его развитии, начиная с самого детства. Золотая медаль – закономерный результат долгих тренировок и усердного труда. Уверен, что у Георгия еще множество новых достижений впереди, поскольку помимо таланта бойца, ему присуще дисциплинированность и стремление к постоянной работе над собой", – отметил президент РОО "Новый Поток" Юрий Навражный.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ.

Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).