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Футбольный "Урал" увеличил чистую прибыль до 148 тысяч рублейСегодня в 16:36

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В 2016 году.

Выручка екатеринбургского футбольного клуба "Урала" по итогам 2016 года составила 767,3 миллиона рублей – на 18% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль – 148 тысяч рублей, что также превысило прошлогодние показатели (на 35%).

"Большего всегда хочется, но хорошо, что вот так", - заметил в беседе с "Уралинформбюро" председатель Совета директоров ФК Александр Левин.

В грядущем сезоне, как и в минувшем, финансирование "шмелей" составит 900 миллионов рублей – по 300 миллионов выделяют ГК "Ренова", ТМК и правительство Свердловской области. При этом 5 июня совет директоров поставил перед клубом задачу превзойти результаты прошлого сезона - завершить грядущий чемпионат России в ТОП-10 Премьер-лиги.

"В футбол играют не деньги, а люди. Я думаю, и с такой суммой задача вполне выполнима", - пояснил Левин.

Сезон Премьер-лиги 2016/17 екатеринбургский "Урал" завершил на 11 месте. Кроме того, "шмели" впервые в истории добрались до финала Кубка России, в котором со счетом 0:2 уступили столичному "Локомотиву".

Сезон 2017/18 для уральских футболистов стартует 15 июля – на стадионе "Уралмаш" в Екатеринбурге они примут "Ростов".

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