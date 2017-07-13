Нигериец Ойеволе решил уехать из "Урала" на югСегодня в 17:27
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А во вратаре тренеры уверены.
В грядущем сезоне футбольной Премьер-лиги основным голкипером "Урала" будет Ярослав Годзюр, в июне перебравшийся в екатеринбургский клуб из грозненского "Ахмата". Об этом 13 июля сообщил главный тренер команды Александр Тарханов, отметивший, что украинец изначально позиционировался как №1 на вратарской позиции.
Судьба бывшего стража екатеринбургских ворот Николая Заболотного остается туманной. Потеряв доверие руководителей клуба по итогам прошлого сезона, он был выставлен на трансфер. Однако подыскать покупателя к настоящему моменту пока не удалось – Заболотный тренируется с дублирующим составом "шмелей".
Годзюр же заявил, что за месяц со дня подписания контракта успел адаптироваться: "Здесь сложно не адаптироваться. Можно сказать, что чувствую себя своим. Здесь замечательный коллектив. Наладил взаимопонимание с новыми партнерами и на поле. Ароян, Динга хорошие футболисты. Все ребята профессионалы. С ними легко играть".
Тем временем нигериец Адесойе Ойеволе, выступавший за "Урал" в 2007-2014 годах и вернувшийся на берега Исети в июне, через месяц пожелал уйти из клуба. "Я узнал, что у Ойеволе есть желание перейти в "Оренбург". Он ко мне пришел. Поговорили с ним. Решили, что отпустим его. Но я хотел, чтобы он остался. У него российское гражданство. Аде обладает хорошими качествами", - рассказал Тарханов.
На старте сезона не сможет помочь "шмелям" другой новичок – арендованный у столичного "Локомотива" Игорь Портнягин. Форвард, по его словам, еще не восстановился от травмы: "Надеюсь, что к матчу с "Динамо" (во втором туре Премьер-лиги – прим.ред.) буду готов на 100%". При этом в контракте Портнягина прописано, что он не имеет права выходить на поле против "Локомотива".
Перед "Уралом" стоит задача занять по итогам сезона 2017/18 место не ниже 10-го. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на достижение цели клубу будет выделено 900 миллионов рублей.
"Будем играть в каждом матче на победу. Начнется сезон, посмотрим, какие будут расклады. В первом туре играем с "Ростовом" Это хорошо организованная команда. Они хорошо усилились. Сейчас вообще нет легких соперников", - заметил Тарханов.
"На сборе провели хорошую работу. Сборы были тяжелые. В Словении очень жарко. Первые игры покажут, в какой форме подошли к сезону. Но в игре с "Ростовом" будем играть на победу", - добавил капитан "Урала" Артем Фидлер.
Сезон для "Урала" начнется 15 июля домашним матчем против "Ростова". Игра будет проходить на стадионе "Уралмаш", начиная с 17.00.
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