За "Зенит".

Бомбардир питерского "Зенита" Александр Кержаков завершил игровую карьеру. Об этом пишет "Р-Спорт" со ссылкой на председателя правления - президента футбольного клуба Сергея Фурсенко.

13 июля 2017 года стало известно, что 34-летний Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы "Зенита", передает "Уралинформбюро".

"Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет", - отметил глава ФК и пообещал организовать достойные проводы лучшего бомбардира российского футбола.

Александр Кержаков играл за "Зенит" в 2001-2006 и 2010-2017 годах. Трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны и один раз - Кубка России. В отечественной сборной, за которую провел 91 матч, он забил 30 голов, установив рекорд.