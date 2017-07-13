Голеадор Кержаков вышел из игрыСегодня в 19:15
- Текст
За "Зенит".
Бомбардир питерского "Зенита" Александр Кержаков завершил игровую карьеру. Об этом пишет "Р-Спорт" со ссылкой на председателя правления - президента футбольного клуба Сергея Фурсенко.
13 июля 2017 года стало известно, что 34-летний Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы "Зенита", передает "Уралинформбюро".
"Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет", - отметил глава ФК и пообещал организовать достойные проводы лучшего бомбардира российского футбола.
Александр Кержаков играл за "Зенит" в 2001-2006 и 2010-2017 годах. Трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны и один раз - Кубка России. В отечественной сборной, за которую провел 91 матч, он забил 30 голов, установив рекорд.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:03
Свердловчане варят щи с "золотой" капустой
И картошкой.Сегодня в 19:43
Под Екатеринбургом нашли тело сотрудницы Россельхозбанка
Пропавшей почти год назад.Сегодня в 19:40
Останки Дали поднимут из могилы 20 июля
Ради ДНК-экспертизы.Сегодня в 19:15
Голеадор Кержаков вышел из игры
За "Зенит".Сегодня в 18:57
Уральские волонтеры отправятся на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду
В Красноярск.Сегодня в 18:53
Ямальцы накопят на квартиру за полтора года
Быстрее всех в России.Сегодня в 18:42
К культурному наследию приставят новый Общественный совет
12 мест вакантны.Сегодня в 18:29
Уралуправтодор ищет виновных в "смыве" трассы в Прикамье
Под подозрением плотина.Сегодня в 18:26
"Газпром добыча Ямбург" поможет очистить остров Вилькицкого
Предоставив финансовую помощь.Сегодня в 18:23
Две школьницы пострадали в ДТП на Среднем Урале
С разницей в два часа.Сегодня в 18:15
Самолет Путина кружил над Хельсинки
Но не приземлился.Сегодня в 17:49
Банк "Открытие" выделит Ханты-Мансийску 1,3 миллиона рублей
В рамках благотворительных проектов.Сегодня в 17:29
Пьяный тюменец на ВАЗе протаранил мопед
Погиб человек.Сегодня в 17:28
Бывшего челябинского омбудсмена задержала полиция
Вновь при демонтаже парковки.Сегодня в 17:27
Нигериец Ойеволе решил уехать из "Урала" на юг
А во вратаре тренеры уверены.
Главные новости
- Сегодня в 17:27Советника президента фонда "Город без наркотиков" объявили в розыск
- Сегодня в 14:04Убийца Немцова сядет на 20 лет
- Сегодня в 13:49Екатеринбург прирастет второй "Сортировкой"
- Сегодня в 12:52В Челябинске Toyota протаранила торговый павильон
- Сегодня в 11:29Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%
Аналитика
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.