Юношескую сборную России обрядили в "уличную" одеждуСегодня в 11:08
- Текст
Что ждет олимпийскую команду?
13 июля в Инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР) была презентована экипировка юношеской национальной команды. В ней отечественные спортсмены будут выступать на Европейском олимпийском юношеском фестивале, который пройдет в Венгрии в июле.
Всего было выпущено 300 комплектов формы. В состав каждого входят парадный костюм, тренировочный костюм, ветровка, футболка с коротким рукавом, поло с коротким рукавом, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки, полотенце, носки, чемодан на колесах, рюкзак и даже сумка на пояс, годами нещадно критикуемая корифеями модной индустрии.
"Основной цвет коллекции – урбанистичный серый, открывающий бесконечные возможности вариативности и выражающий спокойную, благородную уверенность. Особый акцент в дизайне был сделан на российском флаге, который стал главным декоративным элементом коллекции", - отмечают в пресс-службе ОКР. При этом в Комитете с положительной стороны оценивают "концепцию урбанизма, которая стирает грань между специализированной спортивной экипировкой и уличной молодежной модой".
Представленная коллекция, действительно, скорее напоминает одежду для повседневной носки, нежели форму национальной сборной, пусть и юношеской.
Разработала экипировку компания ZASPORT, владелицей которой является Анастасия Задорина – дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина. Ей же предстоит снаряжать сборную России на Олимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане, передает "Уралинформбюро".
Предыдущие 15 лет национальные олимпийские сборные одевала Bosco Sport, входящая в Bosco di Ciliegi московского бизнесмена Михаила Куснировича. О причинах разрыва длительных отношений официально не сообщалось.
Фирма дочери "завхоза" ФСБ "засветилась" в индустрии в 2014 году – в дебюте санкционного противостояния России и Запада. Тогда ZASPORT выпустила серию футболок с надписями "Санкции? Не смешите мои Искандеры", "Тополь санкций не боится" и другими. В следующей коллекции обыгрывалась тематика допинг-скандала с участием РФ: на простых белых свитшотах и футболках была размещена надпись "I don’t do doping I am za sport, Russians did it!".
При этом многие отметили схожесть коллекций Задориной с линейками дизайнеров Демны Гвасалия или Гоши Рубчинского. Последним образы в стиле "Россия в 90-е" еще несколько лет назад принесли международный успех.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:36
Мошенники обложили данью отдыхающих в Крыму
Под видом "курортного сбора".Сегодня в 14:22
В Белгородской области Группа СВЭЛ оснастила подстанцию
Реакторным оборудованием.Сегодня в 14:14
Челябинец на глазах прохожих зарезал приятеля
Его задержали.Сегодня в 14:06
В Екатеринбургской епархии не ждут Поклонскую
На Крестный ход.Сегодня в 13:49
Киргизы вернутся за "баранки" екатеринбургских автобусов
С "легкой руки" Госдумы.Сегодня в 13:30
Долги "закрыли" производство Vertu в Британии
За забор отправят 200 человек.Сегодня в 13:24
ИННОПРОМ-2018 приблизит Россию и Корею к революции
Промышленной.Сегодня в 13:18
ГК "Орион" запускает "Первый вегетарианский" телеканал в России
С 25 июля.Сегодня в 13:16
Тюменского бизнесмена будут судить за гибель мужчины
От удара током.Сегодня в 12:43
В Тюмени 13-летний школьник попал под колеса грузовика
Он перебегал на красный.Сегодня в 12:36
Свердловские заводы потратили 20 миллиардов на чистый воздух
В 2016 году.Сегодня в 12:23
В Югре в реке Вах нашли тело мужчины
Пропавшего с ним сына все еще ищут.Сегодня в 12:19
В Зауралье "Лада" лоб в лоб протаранила Ford Focus
Погибли двое мужчин.Сегодня в 12:16
Свердловские работодатели бьются за толковых "продажников"
Банкиров и айтишников.Сегодня в 12:08
Федеральная казна оплатит 67% расходов свердловского бюджета
По программам софинасирования.
Главные новости
- Сегодня в 14:06В Екатеринбургской епархии не ждут Поклонскую
- Сегодня в 12:08Федеральная казна оплатит 67% расходов свердловского бюджета
- Сегодня в 10:12Обвиняемый в убийстве Вани Котова покончил с собой
- Сегодня в 10:03Попавшая под "уголовку" фирма Карапетяна переделывает дорогу под Ревдой
- Сегодня в 09:36Туристам в Италии подарили бесплатную навигацию
Аналитика
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.