Что ждет олимпийскую команду?

13 июля в Инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР) была презентована экипировка юношеской национальной команды. В ней отечественные спортсмены будут выступать на Европейском олимпийском юношеском фестивале, который пройдет в Венгрии в июле.

Всего было выпущено 300 комплектов формы. В состав каждого входят парадный костюм, тренировочный костюм, ветровка, футболка с коротким рукавом, поло с коротким рукавом, брюки-чиносы, шорты, кепка, купальник/плавки, полотенце, носки, чемодан на колесах, рюкзак и даже сумка на пояс, годами нещадно критикуемая корифеями модной индустрии.

"Основной цвет коллекции – урбанистичный серый, открывающий бесконечные возможности вариативности и выражающий спокойную, благородную уверенность. Особый акцент в дизайне был сделан на российском флаге, который стал главным декоративным элементом коллекции", - отмечают в пресс-службе ОКР. При этом в Комитете с положительной стороны оценивают "концепцию урбанизма, которая стирает грань между специализированной спортивной экипировкой и уличной молодежной модой".

Представленная коллекция, действительно, скорее напоминает одежду для повседневной носки, нежели форму национальной сборной, пусть и юношеской.

Разработала экипировку компания ZASPORT, владелицей которой является Анастасия Задорина – дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина. Ей же предстоит снаряжать сборную России на Олимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхёнчхане, передает "Уралинформбюро".

Предыдущие 15 лет национальные олимпийские сборные одевала Bosco Sport, входящая в Bosco di Ciliegi московского бизнесмена Михаила Куснировича. О причинах разрыва длительных отношений официально не сообщалось.

Фирма дочери "завхоза" ФСБ "засветилась" в индустрии в 2014 году – в дебюте санкционного противостояния России и Запада. Тогда ZASPORT выпустила серию футболок с надписями "Санкции? Не смешите мои Искандеры", "Тополь санкций не боится" и другими. В следующей коллекции обыгрывалась тематика допинг-скандала с участием РФ: на простых белых свитшотах и футболках была размещена надпись "I don’t do doping I am za sport, Russians did it!".

При этом многие отметили схожесть коллекций Задориной с линейками дизайнеров Демны Гвасалия или Гоши Рубчинского. Последним образы в стиле "Россия в 90-е" еще несколько лет назад принесли международный успех.