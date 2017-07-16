С голевой полузащитой.

Матч открытия нового сезона футбольной Премьер-лиги в Екатеринбурге 15 июля "Урал" - "Ростов" был полон символов. В уральской столице наконец-то наступило лето. Около шести тысяч зрителей, собравшихся на стадионе в субботний вечер, сполна насладились знойным солнышком. На главной трибуне, куда оно светило, некоторые откровенно загорали.

"Урал" по-прежнему играет на резервной "СКБ-Арене" на Уралмаше, куда не так-то просто добраться из других районов города. И потому трибуны, заполненные на 60%, это опять же символ – отдаленности стадиона и "шмелиного" футбола от екатеринбуржцев.

Да и команды в целом очень удачно характеризовали российский футбол. Как сказал бывалый тренер "Урала" Александр Тарханов, оборона старается хорошо, а вот в нападении надо организовывать. В России играют от обороны, вязкой обороны, которая, по оценке наставника ростовчан Леонида Кучука, опасна быстрой контратакой.

Наступательный футбол – это не про этот матч, уверен обозреватель "Уралинформбюро". Гостям с их стартовым составом и скамейкой запасных было по силам огорчить хозяев. Как бы не скандировала трибуна "шмелиных" фанатов "нам нужен гол", он был в большей степени возможен в исполнении "Ростова". Но вот она череда невезения для гостей. На 11-й минуте в стыковом моменте получил травму Александр Бухаров. А в конце первого тайма поле покинул Сверрир Игнасон, чье столкновение еще придется оценить медикам. И, как после матча рассказал Кучук, непредвиденные обстоятельства поменяли всю его стратегию игры.

Отсутствие нападения в первую очередь чувствовалось у "Урала". Кто забивать-то будет? – расстраивались болельщики. Владимир Ильин, Игорь Портнягин – это перспективы будущих игр. Пока что они не в форме. Даже капитан "шмелей" Артем Фидлер оказался на скамейке запасных. "Урал", по словам Тарханова, еще ищет, кем усилиться. А пока что тянуть лямку приходится полузащите, в которой самым заметным был Николай Димитров. Вполне справедливо, что именно он реализовал пенальти на 40-й минуте. Крепкая оборона гостей дала маху – в безобидной ситуации в своей штрафной сыграли рукой.

Стандарты, как и у сборной России, спасли матч от безголовости. За полчаса до окончания ростовчанин Тимофей Калачев подал угловой, а защита "Урала" проиграла борьбу за второй этаж, не рассчитав траекторию, и полузащитник Александр Гацкан сравнял счет, сообщает "Уралинформбюро".

К чести хозяев они пытались в оставшееся время создать несколько опасных моментов в нападении, но Чисамба Лунгу больше запомнился в матче отработкой паса пяткой, чем ударами по воротам.

А вот гости с выходом Муссы Думбия стали все активнее терзать "Урал" по левому флангу. Там и без того очень продуктивно сыграл Хорен Байрамян. И когда судья добавил к основному времени матча три минуты, встал ребром вопрос – удержат ли хозяева ничью? Удержали – 1:1.

"Ростов" отправляется залечивать травмы, "Урал" остается организовывать атаку. Гостей можно поздравить с ничьей, хозяевам выразить соболезнования с потерянной победой.

Фото Дмитрий Медведев