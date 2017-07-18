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Поветкина признали "чистым"Сегодня в 08:30

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Допинг-пробы он сдал по своей инициативе.

Российский боксер Александр Поветкин вошел в число "чистых" от допинга спортсменов. Об этом гласит совместный отчет Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

Сданные в 2017 году Поветкиным допинг-пробы по программе "Чистый бокс" дали отрицательный результат, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что именно VADA обнаружила в пробах "Русского витязя" запрещенный остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном. Поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC должен был состояться в Екатеринбурге 17 декабря 2016 года. В повторной пробе россиянина также были обнаружены следы остарина. После этого он был исключен из рейтингов не только WBC, но и Международной боксерской федерации (IBF).

При этом весной 2016 года Поветкин должен был биться за звание мирового чемпиона по версии все того же WBC с американцем Деонтеем Уайлдером, но в его крови был обнаружен мельдоний. Позже отечественного боксера оправдали, однако бой так и не состоялся.

Последний поединок Александр Поветкин провел в ночь на 2 июля. Он взял верх над украинцем Андреем Руденко, завоевав интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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